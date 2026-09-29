Valeriu Chiveri: Reintegrarea trebuie construită pas cu pas, prin apropierea celor două maluri ale Nistrului

„Reintegrarea este un proces care trebuie construit pas cu pas, prin apropierea oamenilor, a comunităților și a sistemelor. Obiectivul nostru este ca cetățenii de pe ambele maluri să aibă acces la aceleași servicii, oportunități și drepturi”, a declarat Chiveri.

Viceprim-ministrul a precizat că măsurile de convergență trebuie promovate gradual, ținând cont de realitățile economice și sociale existente pe ambele maluri ale Nistrului. Oficialul a vorbit și despre prioritățile autorităților în procesul de reintegrare și măsurile întreprinse pentru apropierea celor două maluri.

Declarațiile au fost făcute la prezentarea studiului „Regiunea transnistreană în 2026: criză structurală, convergență economică și perspective de reintegrare”, elaborat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova.

Documentul analizează evoluțiile socio-economice din regiunea transnistreană și formulează recomandări privind un proces gradual de convergență în domeniile fiscal, vamal, financiar-bancar și social.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, experți și membri ai societății civile.