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Valeriu Chiveri: Reintegrarea trebuie construită pas cu pas, prin apropierea celor două maluri ale Nistrului

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Valeriu Chiveri: Reintegrarea trebuie construită pas cu pas, prin apropierea celor două maluri ale Nistrului

Reintegrarea Republicii Moldova trebuie realizată treptat, prin apropierea oamenilor, comunităților și sistemelor de pe cele două maluri ale Nistrului. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, pe 29 septembrie, în cadrul prezentării unui studiu privind situația din regiunea transnistreană.

„Reintegrarea este un proces care trebuie construit pas cu pas, prin apropierea oamenilor, a comunităților și a sistemelor. Obiectivul nostru este ca cetățenii de pe ambele maluri să aibă acces la aceleași servicii, oportunități și drepturi”, a declarat Chiveri.

Viceprim-ministrul a precizat că măsurile de convergență trebuie promovate gradual, ținând cont de realitățile economice și sociale existente pe ambele maluri ale Nistrului. Oficialul a vorbit și despre prioritățile autorităților în procesul de reintegrare și măsurile întreprinse pentru apropierea celor două maluri.

Declarațiile au fost făcute la prezentarea studiului „Regiunea transnistreană în 2026: criză structurală, convergență economică și perspective de reintegrare”, elaborat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova.

Documentul analizează evoluțiile socio-economice din regiunea transnistreană și formulează recomandări privind un proces gradual de convergență în domeniile fiscal, vamal, financiar-bancar și social.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, experți și membri ai societății civile.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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