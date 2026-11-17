Prioritățile în acest sens au fost menționate de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, la întrevederea cu secretarul parlamentar de stat în Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei, Johann Saathoff, transmite IPN.

În cadrul discuțiilor a fost abordată situația din regiunea transnistreană, dinamica dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, precum și problemele actuale de pe ambele maluri ale Nistrului și eforturile autorităților de la Chișinău pentru soluționarea acestora.

Un alt subiect a vizat Fondul de convergență, un mecanism complementar de sprijin social-economic pentru locuitorii din stânga Nistrului și municipiul Bender. Acesta urmează să fie pus în aplicare la începutul anului 2027.

Totodată, oficialii au apreciat cooperarea moldo-germană, iar Valeriu Chiveri a mulțumit autorităților germane pentru asistența oferită Republicii Moldova și pentru sprijinul acordat suveranității și integrității teritoriale a statului.