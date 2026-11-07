Valuri de rachete balistice rusești au lovit Kievul: Podul de Nord a fost avariat, iar 5 persoane au fost rănite, printre care un copil

Cel puțin cinci persoane din orașul Kiev au fost rănite, alături de o altă victimă din regiunea înconjurătoare, potrivit autorităților, citate de Digi24.RO.

Printre cei cinci răniți din orașul Kiev se află o fată de 14 ani, iar alte două persoane au fost spitalizate, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Podul de Nord din Kiev, de o importanță crucială, a fost, de asemenea, avariat în urma atacului rus și este în prezent închis traficului în ambele sensuri, a adăugat acesta.

În timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice se îndreptau spre capitală, o serie de explozii au zguduit orașul, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului.

Prima salvelă de rachete a lovit Kievul în succesiune rapidă, Forțele Aeriene raportând că cel puțin șase rachete au fost lansate asupra orașului în decurs de câteva minute, puțin înainte de ora 23:00, ora locală, pe 6 noiembrie.

Locuitorii au primit semnalul de încetare a alertei după aproximativ 30 de minute. Însă răgazul a fost de scurtă durată, o altă alertă aeriană fiind declanșată cu puțin înainte de miezul nopții.

Un nou val de rachete a vizat orașul la scurt timp după ora 01:00, jurnaliștii de la Kyiv Independent anunțând o altă serie de cel puțin șase explozii puternice. Kliciko a anunțat explozii în suburbii și a avertizat că Rusia atacă obiectivele de infrastructură cu rachete balistice.

Ulterior, primarul a semnalat avarii la o clădire rezidențială cu cinci etaje din cartierul Solomianskii al orașului și geamuri sparte la o altă clădire cu cinci etaje, într-un loc nespecificat.

Serviciile de urgență au fost trimise la ambele, a spus el. De asemenea, a izbucnit un incendiu la o clădire nerezidențială din cartierul Solomianskii, a declarat Administrația Militară a orașului Kiev.

O grădiniță din același cartier a fost, de asemenea, avariată în urma atacului. Explozii au zguduit din nou orașul la ora 3:04 dimineața, ora locală, a relatat un jurnalist al Kyiv Independent aflat la fața locului.

Valul de explozii a continuat cu rachete balistice care au vizat orașul la ora 3:30 dimineața, ora locală, a spus un reporter. Amploarea completă a consecințelor nu este încă clară.

Atacurile continuă în momentul publicării acestui articol. În afara orașului, guvernatorul regiunii Kiev, Timur Tkacenko, a anunțat că un atac cu o dronă rusească cu motor cu reacție în districtul Brovari a provocat un incendiu într-o locuință, rănind o persoană.

Bărbatul a fost scos de sub dărâmăturile clădirii avariate și a fost internat în spital din cauza arsurilor și a numeroaselor răni provocate de șrapnel. În cursul serii, președintele Volodimir Zelenski le-a spus ucrainienilor că rapoartele serviciilor de informații indică un alt atac rus de amploare asupra infrastructurii.

Atacul va viza probabil poduri, instalații energetice și infrastructura civilă, a avertizat el. Kievul, un oraș de dimensiunea Berlinului, cu o populație de 3 milioane de locuitori, a fost supus unor atacuri neîncetate în ultimele săptămâni, pe măsură ce Rusia își începe campania anuală împotriva rețelei electrice a Ucrainei.

Orașul a suferit cel mai mare atac asupra rețelei energetice din acest an pe 3 noiembrie, ceea ce a dus la întreruperi generalizate de curent și la întreruperea alimentării cu apă. În timp ce locuitorii suferă, autoritățile locale și guvernul central și-au aruncat reciproc vina pentru starea tot mai gravă a infrastructurii energetice a Kievului în pragul iernii.