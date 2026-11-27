„În această iarnă trebuie să venim cu această sumă de 2,7 miliarde de lei pentru compensații. Am insistat să găsim acești bani. Și o mare parte o găsim de la partenerii externi. Am mers, am convins, am explicat, ca să obținem aceste granturi și să putem ajuta moldovenii în această iarnă”, a declarat premierul în cadrul emisiunii „Bună Seara” de la postul public de televiziune.

Șeful executivului a menționat că cei 600 de milioane de lei constituie aproape un sfert din fondul total destinat compensațiilor și nu vor trebui rambursați de Republica Moldova.

Totodată, Guvernul poartă discuții cu alți parteneri externi pentru a atrage sprijin financiar suplimentar. Premierul a precizat că cel puțin două state și-au manifestat deja intenția de a contribui la acoperirea cheltuielilor.

„Încă nu am anunțat, dar lucrăm cu o serie de alte state ca să mai obținem astfel de ajutoare. Cel puțin încă două state și-au manifestat intenția de a ne ajuta. Nu mă simt în cea mai bună situație să merg cu mâna întinsă, dar dacă nu găsim banii în exterior, trebuie să-i luăm de la alte categorii”, a declarat Vasile Tofan.