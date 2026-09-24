Vasile Tofan a discutat cu Mike Pompeo despre securitatea din regiune și atragerea investițiilor americane în R. Moldova

Potrivit informațiilor oferite de Guvern, cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din Europa de Est, precum și despre posibilitățile de investiții ale companiilor SUA în R. Moldova. Un subiect important l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și perspectivele de dezvoltare ale țării noastre.

În acest context, Vasile Tofan a vorbit despre eforturile Republicii Moldova de consolidare a rezilienței și securității energetice, inclusiv prin dezvoltarea unor noi interconexiuni energetice cu Uniunea Europeană.

De asemenea, în cadrul întrevederii a fost abordată și tema atragerii mai multor investiții în Republica Moldova și extinderea parteneriatelor economice, fiind menționate oportunitățile pentru companiile din SUA în sectoare precum energia, infrastructura, IT și telecomunicațiile, agricultura și industria alimentară, precum și logistica.

Totodată, Vasile Tofan a subliniat că R. Moldova avansează în implementarea reformelor pe calea aderării la Uniunea Europeană. La fel, s-a menționat că se creează noi oportunități pentru cooperarea economică și dezvoltarea afacerilor.