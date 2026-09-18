Vasile Tofan a discutat cu noul șef al Oficiului Consiliului Europei despre reforma justiției și combaterea corupției

În cadrul întrevederii, premierul a declarat că expertiza Consiliului Europei este importantă pentru reformele necesare în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit lui Tofan, apropierea de UE presupune instituții puternice, respectarea principiilor democratice și un sistem de justiție în care să aibă încredere atât cetățenii, cât și mediul de afaceri.

Cei doi oficiali au discutat și despre măsurile pentru consolidarea statului de drept și creșterea încrederii în sistemul judecătoresc. Premierul a subliniat, în acest context, necesitatea ca Republica Moldova să-și consolideze profilul de stat sigur și predictibil, inclusiv pentru investitori.

Un alt subiect al întrevederii a fost extinderea cooperării cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Autoritățile de la Chișinău sunt interesate de realizarea, cu sprijinul instituției, a unor proiecte de infrastructură în domeniul sănătății, al drumurilor și al irigațiilor, inclusiv a unor investiții prevăzute în Planul de creștere.