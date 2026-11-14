Vasile Tofan a vizitat o fabrică de materiale din fibră de sticlă din Strășeni, care produce inclusiv pentru Airbus

Premierul a discutat cu proprietarul Achim Luther și alți reprezentanți ai companiei despre planurile de extindere a producției și a evidențiat importanța dialogului direct între autorități și investitori. „Rolul statului este să atragă investitori, să creeze condiții bune pentru cei care produc și oferă locuri de muncă și să înlăture obstacolele atunci când apar”, a subliniat Prim-ministrul Tofan, amintind că un blocaj întâmpinat de companie a fost soluționat într-un timp scurt.

BauTex Composites face parte din grupul german BauTex și activează în Republica Moldova din anul 2021. Fabrica, amplasată pe teritoriul Zonei Economice Libere „Bălți”, subzona Strășeni, este specializată în producerea țesăturilor tehnice, a plaselor pentru fabricarea discurilor abrazive și a materialelor pentru consolidarea suprafețelor. Întreprinderea dispune de o suprafață de producție de 14 mii de metri pătrați, transmite Moldpres.

Recent, compania BauTex Composites a aprobat o nouă investiție, în valoare de 100 de milioane de lei. Aceasta vizează producția de armătură din materiale compozite, care va putea fi utilizată inclusiv în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Produsele fabricate la Strășeni ajung, în special, pe piața europeană. În anul 2025, compania a exportat produse în valoare de aproximativ 279 de milioane de lei, dintre care peste 85% către țările Uniunii Europene, Germania fiind principala piață de desfacere. Anul acesta, compania estimează o creștere a exporturilor cu peste 40%, iar anul viitor țintește încă 20%. Totodată, planifică să își extindă prezența pe piața Statelor Unite ale Americii.

Compania este implicată și în programe de învățământ dual, oferind tinerilor posibilitatea de a îmbina studiile cu pregătirea practică în cadrul fabricii. În perioada 2024–2026, 25 de elevi au beneficiat de aceste oportunități.