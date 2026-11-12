Vasile Tofan: Acordul de cooperare militară cu Ucraina nu afectează neutralitatea R. Moldova

Vasile Tofan a subliniat că documentul nu conține prevederi secrete și a respins speculațiile apărute în legătură cu această cooperare.

„Nu există niciun secret, au fost foarte multe speculații nejustificate”, a declarat prim-ministrul.

Potrivit lui, acordul este menit să consolideze capacitățile de apărare ale Republicii Moldova.

Totodată, ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a precizat că acordul are caracter exclusiv consultativ și vizează schimbul de informații tehnico-științifice, documentație, bune practici și experiență profesională.

Potrivit proiectului, cooperarea va include modernizarea tehnicii militare și a armamentului, dezvoltarea sistemelor de comunicații, instruirea specialiștilor, protecția infrastructurii critice și apărarea cibernetică. Sunt prevăzute și proiecte comune de cercetare, tehnologii de supraveghere a spațiului aerian și donații de echipamente. Documentul exclude participarea la operațiuni militare și dislocarea trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova.

Implementarea fiecărui proiect va necesita aprobarea prealabilă a autorităților competente din ambele state și evaluarea riscurilor pentru securitatea națională. Acordul poate fi suspendat în cazul unor amenințări iminente la adresa securității, suveranității sau neutralității uneia dintre părți.

Acordul a fost semnat pe 26 octombrie, la Kiev, pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii automate. Acesta urmează să fie ratificat de parlamentele ambelor state și va intra în vigoare după încheierea procedurilor interne și transmiterea notificărilor diplomatice.