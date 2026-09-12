Vasile Tofan: Aeroportul Chișinău funcționează la limita capacității. Extinderea terminalului trebuie să înceapă până în octombrie

Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan, după ce acesta a mers în această dimineață la aeroport pentru a vedea cum este gestionat traficul în orele de vârf.

Potrivit premierului, numai între orele 05:00 și 07:00 au fost programate 16 zboruri, perioadă în care aeroportul funcționează la limita capacității.

Tofan susține că traficul de pasageri s-a dublat în ultimii doi ani, iar până la sfârșitul acestui an ar urma să depășească șapte milioane de persoane. Terminalul actual a fost construit însă pentru aproximativ jumătate din acest volum.

„Toate acestea ajută, dar nu rezolvă problema de fond: aeroportul este prea mic pentru traficul pe care îl are astăzi”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului spune că a cerut administrației aeroportului să ia, între timp, mai multe măsuri care pot fi implementate rapid. Este vorba despre suplimentarea locurilor de așteptare, instalarea unor puncte mobile de cafea și mâncare pentru reducerea cozilor și alocarea mai multor resurse la liniile de control în perioadele aglomerate.

Premierul a cerut și o mai bună promovare a produselor moldovenești în zona comercială centrală a aeroportului.

„Nu e normal ca vinurile noastre să stea în spatele sălii, iar whisky-ul de import să ocupe zona cu cel mai mare trafic. Aeroportul este și una dintre primele vitrine ale țării noastre”, a scris Vasile Tofan.

Problema principală rămâne însă capacitatea terminalului. Potrivit premierului, reconstrucția și extinderea acestuia trebuie să înceapă cel târziu în octombrie. Tofan a precizat că procedura de achiziție a fost deja întârziată din cauza contestațiilor și că alte tergiversări nu mai pot fi acceptate.

„Avem nevoie de un aeroport mai mare și mai modern – ca să valorificăm mai bine creșterea traficului, dar și, pur și simplu, ca să tratăm pasagerii cu respect și să le oferim condiții normale”, a conchis premierul.