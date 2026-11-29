Șeful Executivului a evidențiat contribuția agricultorilor la dezvoltarea economiei naționale și a prezentat principalele priorități ale Guvernului pentru susținerea sectorului. Printre acestea se numără simplificarea procedurilor administrative, crearea condițiilor pentru dezvoltarea afacerilor agricole și facilitarea accesului la fondurile europene.

„Îmi doresc să schimbăm felul în care vorbim despre agricultură. Prea des vorbim despre reziliență, provocări și lupte. Mi-aș dori să vorbim tot mai mult despre prosperitate, profitabilitate și tehnologie”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a subliniat și necesitatea schimbării relației dintre stat și agricultori, astfel încât măsurile întreprinse de autorități să sprijine activitatea producătorilor agricoli, fără a crea poveri birocratice suplimentare.

Totodată, șeful Guvernului a evidențiat oportunitățile pe care aderarea la Uniunea Europeană le-ar oferi producătorilor agricoli, inclusiv prin accesul la fondurile destinate dezvoltării sectorului.

Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare este marcată anual în Republica Moldova, în a patra duminică a lunii noiembrie.