Vasile Tofan, bilanț la 100 de zile de guvernare: Am început reforme dificile, amânate zeci de ani

”Sunt multe lucruri pe care trebuia să le facem de 20–30 de ani. Problema a fost prea des distanța dintre decizii și rezultate, dar și ezitarea de a face reforme necesare, dar nu populare. Aceste 100 de zile nu sunt atât despre câte ședințe am avut și câte hotărâri am adoptat, ci despre direcție, asumare și rezultate”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a menționat că Guvernul și-a început activitatea într-o perioadă dificilă, marcată de nivelul scăzut al apei în Nistru, prețurile ridicate la resursele energetice, un atac cibernetic fără precedent și consecințele războiului din Ucraina.

”Am încercat să nu permitem urgențelor să înlocuiască reformele”, a subliniat șeful Executivului.

Potrivit datelor prezentate de Tofan, agricultura a crescut cu 11%, industria cu 7%, iar exporturile cu aproape 13%. Salariul mediu a înregistrat o creștere reală de 3,3%.

”Știu că aceste cifre nu se simt încă în buzunarele oamenilor. Presiunea facturilor și a prețurilor se simte. Trebuie să fim un stat care produce mai mult, exportă mai mult și plătește mai bine”, a declarat premierul.

În domeniul fiscal, Guvernul intenționează să majoreze scutirea personală cu 35%, să reducă unele excepții și să crească taxarea produselor asociate viciilor. Premierul a atras atenția și asupra deficitului bugetar, care se apropie de 6%.

”Am găsit bani suplimentari pentru compensații la energie, pentru bugetari, infrastructură și drumuri. Nu este responsabil să finanțăm cheltuielile de astăzi prin facturi lăsate pe mâine”, a spus Tofan.

Pentru mediul de afaceri, Executivul a elaborat o foaie de parcurs cu 300 de măsuri de simplificare a serviciilor. A fost majorat de zece ori plafonul pentru anumite operațiuni valutare, iar două posturi vamale din Chișinău activează inclusiv în weekend. În paralel, Guvernul a avut peste 100 de întâlniri cu potențiali investitori, pentru a încerca să-i convingă să-și aducă banii în R. Moldova.

”Putem concura prin reguli simple, decizii rapide și un stat care ajută investiția în loc să o încetinească. Nu vrem un stat care nu controlează, ci unul care controlează inteligent, coordonat și pe bază de risc”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, aproximativ 7.000 de persoane s-au angajat în această perioadă cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Guvernul urmărește și reducerea poverii fiscale asupra muncii, concomitent cu încurajarea angajării legale.

Un alt obiectiv este reducerea cheltuielilor administrative și revizuirea remunerării conducerii întreprinderilor de stat. Agenția Proprietății Publice a suspendat acordarea de noi premii, bonusuri și sporuri până la finalizarea revizuirii sistemului de remunerare.

”Nu putem cere sectorului privat să devină mai eficient dacă statul rămâne ineficient. Scopul este simplu: mai puțini bani pentru birocrație și mai mulți pentru investiții. Statul trebuie să-și plătească corect profesioniștii, dar fiecare salariu trebuie să fie motivat”, a afirmat Vasile Tofan.

Premierul a insistat și asupra reformei administrației publice locale, inclusiv a reorganizării raioanelor. Potrivit acestuia, multe primării nu dispun de ingineri, juriști sau specialiști în achiziții, ceea ce le limitează capacitatea de a atrage finanțări și de a implementa proiecte.

”O primărie fără oameni nu poate folosi oportunitățile. De aceea am mers la această reformă, chiar dacă nu este populară. Am abordat și reforma nivelului doi, a raioanelor. Este complicată, dar necesară. Serviciile nu trebuie mutate departe de oameni”, a precizat șeful Guvernului.

La capitolul infrastructură, Tofan a anunțat recepționarea a 88 de kilometri de drumuri noi și reabilitate, continuarea proiectului de conexiune feroviară cu ecartament european la Ungheni și pregătirea inițiativei ”Moldova Proiect”, care urmărește accelerarea realizării investițiilor publice.

În sectorul energetic, premierul a dat asigurări că necesarul pentru sezonul rece este acoperit. Totodată, lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău sunt în etapa finală.

”Testele premergătoare punerii în funcțiune au fost încheiate, iar stația este pregătită pentru energizare”, a declarat Tofan, menționând și semnarea contractului pentru linia Bălți–Suceava, precum și grantul american pentru proiectul Strășeni–Gutinaș.

În sănătate, Guvernul a achiziționat 30 de ambulanțe, două tomografe și nouă ecografe, iar spitalele regionale din Bălți și Cahul au ajuns la etapa de proiectare. În educație, Executivul a raportat investiții de 80 de milioane de euro în 25 de instituții de învățământ profesional și peste 50 de milioane în 20 de școli-model. Bursele studenților au crescut cu 40%.

Referindu-se la justiție, premierul a subliniat că Executivul nu trebuie să intervină în activitatea procurorilor și judecătorilor, dar are obligația să continue reforma sistemului.

”Guvernul nu poate și nu trebuie să decidă cine este vinovat și cine nu. Este treaba procurorilor și judecătorilor. Dar trebuie să ducem la bun sfârșit reforma. Pas cu pas, epurăm sistemul de judecători și procurori corupți”, a declarat Tofan.

În domeniul apărării, șeful Guvernului a invocat cooperarea cu România și Ucraina, insistând că neutralitatea nu exclude consolidarea capacităților de securitate.

”Republica Moldova este un stat neutru, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămână slab. Am semnat acorduri de cooperare cu Ucraina și cu România nu pentru a militariza Republica Moldova, ci pentru a apăra cetățenii”, a afirmat premierul.

Vasile Tofan a reiterat și obiectivul încheierii negocierilor tehnice de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, invocând evaluarea recentă a Comisiei Europene.

”Ținta de a încheia munca tehnică până la începutul anului 2028 este ambițioasă, dar nu imposibilă. A confirmat-o chiar Comisia Europeană. Integrarea europeană nu este un capitol separat. Europa înseamnă și drumuri, conexiuni electrice, apă, școli mai bune, spitale și întreprinderi care pot exporta fără să piardă două săptămâni la autorizare”, a declarat premierul.

”Uniunea Europeană ne oferă o fereastră de oportunitate pe care Republica Moldova nu a avut-o niciodată. Dar nimeni nu va face reformele în locul nostru”, a conchis Vasile Tofan.