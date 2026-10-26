Vasile Tofan, către antreprenori la Forumul Economic de la Kiev: R. Moldova poate oferi rute alternative și conexiuni spre Europa

Șeful Executivului a participat alături de prim-ministrul Ucrainei, Sergii Korețki.

„Mesajul meu pentru antreprenorii ucraineni a fost simplu: priviți Moldova ca pe un partener pentru creștere. Vrem companii ucrainene care să investească aici, să creeze locuri de muncă și să folosească Moldova ca platformă spre România și piețele UE.

Putem fi și un hub logistic pentru mărfurile ucrainene. Războiul a perturbat rutele tradiționale și cere soluții noi pentru lanțurile de aprovizionare. Moldova poate oferi rute alternative și conexiuni spre Europa - iar asta poate însemna și mai multe investiții și locuri de muncă acasă”, a menționat Vasile Tofan.

De asemenea, el a transmis recunoștința cetățenilor moldoveni pentru faptul că Ucraina își apără nu doar propria libertate – ci apără și securitatea R. Moldova și a Europei.