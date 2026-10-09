Vasile Tofan, către reprezentanții CALM: Avem nevoie de consolidare. Nu putem să rămânem cea mai fragmentată țară din Europa

Premierul a subliniat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a reduce fragmentarea administrativă, a utiliza mai eficient banii publici și a crea primării mai puternice, capabile să ofere servicii de calitate cetățenilor.

„Dacă ținem la țara noastră, trebuie să înțelegem că avem nevoie de consolidare. Nu putem să rămânem cea mai fragmentată țară din Europa. Am mers pe calea amalgamării voluntare, o abordare mai democratică, în care lăsăm oamenii și primarii să decidă”, a spus Tofan.

Șeful Executivului a accentuat că procesul de amalgamare este unul complex, care generează întrebări și îngrijorări în comunități. Totodată, prim-ministrul a accentuat că menținerea situației actuale nu reprezintă o soluție, în condițiile în care unele primării au cheltuieli administrative care depășesc semnificativ veniturile proprii.

În acest context, Vasile Tofan a vorbit despre reorganizarea administrației publice la nivel raional, prin trecerea de la 32 de raioane la 3 regiuni. Potrivit acestuia, schimbarea va permite reducerea cheltuielilor administrative, transferul mai multor competențe și bunuri către comunitățile locale și consolidarea autonomiei acestora.

Un accent deosebit a fost pus pe pregătirea administrației publice locale pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și valorificarea oportunităților de finanțare europeană.

„Cel mai important este să ne pregătim ca să aducem țara în Uniunea Europeană. Nu vom putea obține fondurile structurale și granturile europene cu primării de 700, 1200 sau 2500 de oameni. Trebuie să avem capacitatea de a atrage și de a implementa aceste fonduri”, a spus Tofan.

În cadrul discuțiilor, au mai fost abordate subiecte ce țin de descentralizarea financiară, consolidarea autonomiei locale, salarizarea angajaților din administrația publică locală, precum și provocările cu care se confruntă primăriile în activitatea lor.

Amintim că, Guvernul a propus o nouă configurație administrativ-teritorială a Republicii Moldova: 273 de primării și 3 regiuni – Nord, Centru și Sud. Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de municipii, Taraclia va deveni municipiu de nivelul II, iar UTA Găgăuzia își va păstra statutul special. Reforma a fost consultată cu circa 115 de mii de oameni în cele peste 1200 de întâlniri cu cetățenii.