„Încă nu am anunțat, dar lucrăm cu o serie de alte state ca să mai obținem astfel de ajutoare în perioada rece a anului. Cel puțin încă două state și-au manifestat intenția de a ne ajuta și lucrăm cu altele”, a declarat premierul, fără a preciza despre ce state este vorba.

Potrivit lui Vasile Tofan, Guvernul preconizează să aloce în total 2,7 miliarde de lei pentru acordarea compensațiilor în sezonul rece. Premierul a subliniat importanța atragerii sprijinului financiar extern pentru a evita redirecționarea resurselor bugetare destinate altor domenii, inclusiv educației și sănătății.

„Dacă nu găsim banii aceștia în afară, trebuie să-i luăm de la alte categorii – educație, sănătate, etc.”, a explicat Tofan.

În ceea ce privește sprijinul financiar oferit de Comisia Europeană pentru compensarea facturilor la energie, premierul a precizat că este vorba despre asistență nerambursabilă, care acoperă peste 22% din fondul total destinat compensațiilor pentru această iarnă.

„S-au făcut foarte multe speculații la acest capitol. Este un grant, cei 600 de milioane de lei pe care i-am primit de la partenerii noștri, Comisia Europeană. Este un grant, nu trebuie să întoarcem nimic. E aproape o pătrime din fondul pe care vrem să-l alocăm ca să ajutăm gospodăriile iarna”, a menționat șeful Executivului.

Amintim că, în cadrul vizitei din luna noiembrie la Chișinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a anunțat propunerea Comisiei Europene de a acorda Republicii Moldova un sprijin suplimentar de 30 de milioane de euro pentru compensarea facturilor la energie, destinat în special cetățenilor vulnerabili.

Ulterior, pe 20 noiembrie, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a confirmat că autoritățile europene lucrează împreună cu Guvernul pentru acordarea acestor fonduri sub formă de sprijin bugetar pentru sectorul energetic, astfel încât banii să ajungă la cetățeni.