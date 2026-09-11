Vasile Tofan, discuții cu Péter Magyar despre poziția Ungariei privind avansarea R. Moldova în negocierile de aderare la UE

Subiectul central totuși a vizat parcursul european al Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a subliniat determinarea Guvernului de a continua reformele și de a avansa în negocierile de aderare, în baza progreselor și rezultatelor obținute de țara noastră. În acest context, Vasile Tofan a evidențiat cât de important este sprijinul Ungariei pentru procesul de extindere a Uniunii Europene, pentru avansarea Republicii Moldova către următoarele etape ale negocierilor de aderare și deschiderea noilor clustere în perioada următoare.

„Cei doi premieri au discutat și despre consolidarea parteneriatului moldo-ungar, cu accent pe dezvoltarea relațiilor economice. Părțile au exprimat interesul pentru extinderea schimburilor comerciale, atragerea investițiilor și valorificarea unor noi oportunități de cooperare între companiile din cele două țări”, se menționează într-un comunicat al Executivului de la Chișinău.

De asemenea, prim-miniștrii Vasile Tofan și Péter Magyar au convenit să mențină un dialog apropiat și să continue dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Ungaria, inclusiv în susținerea obiectivului strategic al țării noastre de aderare la Uniunea Europeană.