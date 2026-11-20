Potrivit unui comunicat al Guvernului, oficialii au vorbit despre continuarea cooperării și valorificarea oportunităților economice, astfel încât colaborarea dintre R. Moldova și Carolina de Nord să genereze noi investiții și proiecte comune.

„Antreprenorii vor să discute cu oameni care vorbesc aceeași limbă cu ei și le înțeleg provocările. Vrem să construim un stat care să fie un partener al investitorilor, să le ofere soluții și să-i ajute să-și dezvolte afacerile. Republica Moldova trebuie să fie o țară în care este simplu și atractiv să investești”, a declarat Vasile Tofan.

În context, Șeful Executivului a vorbit despre prioritățile Guvernului. Printre priorități se numără: îmbunătățirea mediului de afaceri, reducerea birocrației și facilitarea investițiilor. În acest sens, premierul a spus că Republica Moldova vrea să devină una dintre cele mai prietenoase țări din Europa pentru antreprenori, printr-un mediu de afaceri flexibil și condiții avantajoase pentru companiile care doresc să acceseze piața Uniunii Europene.

De asemenea, oficialii au vorbit despre oportunitățile de investiții în sectorul energetic, agricultură și industrie, precum și poziționarea Republicii Moldova drept platformă regională pentru companiile interesate să participe la reconstrucția Ucrainei. La fel, a fost încurajată organizarea unor vizite ale delegațiilor de afaceri din Carolina de Nord și stabilirea unor contacte directe cu potențialii parteneri din Republica Moldova.