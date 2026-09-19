Vasile Tofan, după întâlnirea cu primarii din autonomie: Găgăuzia are nevoie de investiții în apă, drumuri și infrastructură și de o Adunare Populară funcțională

„M-am convins încă o dată cât de urgentă este problema apei în regiune. În multe localități, fântânile și sondele seacă. Avem nevoie de soluții sistemice și investiții serioase, nu doar de intervenții punctuale”, a scris șeful Guvernului.

Potrivit lui Tofan, în condițiile unor resurse limitate, autoritățile trebuie să prioritizeze proiectele cu cel mai mare impact pentru locuitori și să utilizeze cu grijă fondurile disponibile.

Premierul a relatat că primarii au semnalat și blocarea mai multor proiecte și procese importante din cauza lipsei unei Adunări Populare funcționale în autonomie.

„Avem nevoie de alegeri libere, corecte și transparente, care să dea regiunii o reprezentare legitimă, capabilă să lucreze în interesul oamenilor”, a declarat Tofan.

Șeful Executivului susține că, după depășirea acestui blocaj, autoritățile trebuie să accelereze proiectele de dezvoltare și să valorifice relațiile Găgăuziei cu Turcia pentru atragerea investițiilor, deschiderea unor noi piețe și crearea locurilor de muncă.

„Avem multe lucruri concrete de făcut aici - apă, drumuri, infrastructură, investiții - și trebuie să le mișcăm mai repede”, a conchis premierul.



