Vasile Tofan în discuții cu Volodimir Zelenski: „Ne dorim același lucru - pace, dezvoltare și un viitor sigur și prosper pentru cetățenii noștri”

Cei doi oficiali au abordat proiectele de infrastructură rutieră și feroviară, inclusiv dezvoltarea conexiunilor prin podurile dintre Republica Moldova și Ucraina. Aceste investiții urmăresc îmbunătățirea legăturilor de transport dintre cele două țări, facilitarea circulației cetățenilor și a mărfurilor, precum și dezvoltarea schimburilor comerciale.

În domeniul securității, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării și schimbul de experiență dintre cele două state, pentru a îmbunătăți capacitatea de protejare a cetățenilor în fața amenințărilor actuale.

Un alt subiect al întrevederii a fost parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Oficialii au discutat despre continuarea reformelor și cooperarea în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

„Moldova și Ucraina își doresc același lucru: pace, dezvoltare și un viitor sigur și prosper pentru cetățenii noștri”, a menționat Premierul Vasile Tofan.

Prim-ministrul Vasile Tofan a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, subliniind importanța restabilirii unei păci juste și durabile, care să asigure securitatea și stabilitatea în regiune.