Vasile Tofan, în vizită la trei întreprinderi din nordul țării: „Industria din R. Moldova poate concura în Europa prin calitate”

„Industria din R. Moldova poate concura în Europa prin calitate. Am văzut asta astăzi în fabrici care lucrează pentru Fiat, Mercedes, grupul Audi-Volkswagen și pentru branduri europene de modă. Când o piesă vestimentară cusută la Fălești ajunge într-un magazin din Milano, iar un cablaj făcut la Ungheni ajunge într-un automobil european, se vede ce poate R. Moldova”, a declarat Vasile Tofan.

Una dintre întreprinderile vizitate este Idea Moda, o investiție italiană din Fălești, care are 260 de angajați și produce peste 70% din pantalonii comercializați la nivel mondial sub marca germană MEYER. Compania își extinde activitatea și pentru alți clienți internaționali, inclusiv Moncler.

Fondatorul întreprinderii, Dario Fasson, i-a explicat premierului că producătorii moldoveni nu pot concura cu cei din Asia sau din țările Magrebului la preț și volum, însă pot câștiga clienți prin calitate. Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme rămâne lipsa forței de muncă. În același timp, antreprenorul a apreciat facilitățile fiscale introduse pentru stimularea investițiilor, inclusiv scutirea de impozit a profitului reinvestit.

O altă companie vizitată, Kab-lem, produce cablaje auto pentru mărci precum Fiat, Peugeot, Chrysler, BMW și Audi. Anul trecut, întreprinderea a fabricat șase milioane de cablaje și a înregistrat o singură reclamație privind calitatea produselor.

Reprezentanții companiei au atras însă atenția asupra concurenței cu producătorii din țări precum Tunisia, unde salariile sunt de două ori mai mici, dar și asupra procedurilor birocratice. De exemplu, pentru a lucra într-o zi de sâmbătă, fiecare angajat trebuie să depună o cerere individuală.

„Calitatea, disciplina și ingineria locală sunt extraordinare. În schimb, birocrația rămâne o problemă. Din cei 4 angajați de la resurse umane, 3 se ocupă de raportări și hârtii. Avem ce simplifica aici”, a declarat premierul.

La Ungheni, Vasile Tofan a vizitat și compania Aedificator, specializată în producerea asfaltului și betonului. Întreprinderea dispune de o fabrică de asfalt cu o capacitate de 160 de tone pe oră și intenționează să majoreze de patru ori capacitatea stației de beton, până la 120 de metri cubi pe oră.

Compania pregătește și investiții în tehnologii care să permită producerea unui asfalt mai rezistent la temperaturile extreme și la ciclurile repetate de îngheț și dezgheț. Potrivit informațiilor prezentate, acestea ar putea contribui la construcția unor drumuri mai durabile și la reducerea cheltuielilor de întreținere.

Vizitele au avut loc în contextul în care industria Republicii Moldova a înregistrat, potrivit datelor prezentate de Guvern, o creștere de 7,7% în acest an. Premierul a calificat rezultatul drept unul bun, ținând cont de situația economică internațională, dar a subliniat că ritmul de dezvoltare trebuie accelerat.

„În toate cele trei companii am întâlnit oameni pricepuți și antreprenori care vor să investească. Au nevoie de forță de muncă bine pregătită, de condiții bune pentru investiții și de mai puțină birocrație. Aici trebuie să ne facem noi treaba. Pentru asta muncim: ca tot mai multe lucruri bune să fie făcute aici, acasă”, a conchis șeful Executivului.