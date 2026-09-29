Vasile Tofan îndeamnă companiile moldovenești să se pregătească pentru oportunitățile economice generate de reconstrucția Ucrainei

Mesajul a fost transmis la evenimentul „Moldova – partener în redresarea și reconstrucția Ucrainei”, care a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, instituțiilor financiare și partenerilor de dezvoltare.

Vasile Tofan a subliniat că apropierea geografică, relația strânsă dintre cele două țări și capacitățile companiilor din Republica Moldova sunt premise pentru proiectele reciproc avantajoase. „Oportunități există și eu cred cu adevărat că de acestea pot beneficia atât companiile din Moldova, cât și cele din Ucraina”, a spus premierul.

De asemenea, el a evidențiat că în mai multe domenii există deja posibilități de cooperare. Printre acestea se numără: dezvoltarea capacităților de depozitare în R. Moldova pentru companiile ucrainene și furnizarea materialelor necesare reconstrucției. Șeful Executivului a vorbit despre necesitatea dezvoltării capacităților de producere și a unor noi interconexiuni, inclusiv cu sprijinul partenerilor europeni, pentru a spori capacitatea schimburilor de energie dintre cele două state.

„Vorbim despre ceea ce poate deveni cel mai mare proiect de reconstrucție de după al Doilea Război Mondial - circa 600 de miliarde de dolari. În logistică, energie, materiale de construcții și infrastructură, Moldova poate avea un rol real. Studiul Kyiv School of Economics și AmCham Moldova a identificat circa 400 de oportunități pentru companiile de la noi”, a declarat Vasile Tofan.

Pentru asta, demnitarul a încurajat companiile moldovenești să dezvolte parteneriate cu întreprinderile ucrainești și să identifice proiecte concrete. În același timp, Guvernul asigură că va îmbunătăți cadrul fiscal și vamal, va reduce birocrația și va dezvolta infrastructura.

„Am demonstrat că suntem un vecin bun, un partener bun. Vrem să transformăm această relație caldă și prietenoasă și în oportunități de afaceri. Iar aceste oportunități pot și trebuie să fie reciproc avantajoase”, a subliniat Vasile Tofan.

Menționăm că, evenimentul „Moldova – partener în redresarea și reconstrucția Ucrainei” este organizat în cadrul Moldova Business Week 2026, de către AmCham Moldova în parteneriat cu Agenția de Investiții.