Vasile Tofan: Inteligența artificială ar putea fi folosită în serviciile publice și la distribuirea subvențiilor

Potrivit premierului, Republica Moldova ar putea dezvolta proiecte-pilot în care inteligența artificială să fie integrată în activitatea instituțiilor statului. Soluțiile care își demonstrează eficiența ar putea fi ulterior extinse și chiar preluate de alte state.

Tofan susține că noile tehnologii oferă statelor mici posibilitatea de a recupera mai rapid decalajele de dezvoltare.

„Nu putem concura cu țările mari în ceea ce privește bugetele pentru infrastructură tehnologică, dar putem concura prin agilitate, viteză și adaptabilitate. Ar fi o greșeală să nu valorificăm această oportunitate”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a menționat că inteligența artificială poate fi utilizată atât pentru dezvoltarea economiei, cât și pentru schimbarea modului în care instituțiile publice interacționează cu cetățenii și își organizează activitatea.

„Avem nevoie de curaj, de viziune și de capacități pentru a profita de acest moment. Prin lansarea Moldova AI Hub, facem un pas important în această direcție”, a afirmat șeful Executivului.

Moldova AI Hub a fost lansat la Chișinău și este conceput drept o platformă de colaborare între instituțiile publice, mediul de afaceri și cel academic. Inițiativa urmărește dezvoltarea competențelor în domeniul inteligenței artificiale și utilizarea tehnologiei în economie și administrația publică.

Evenimentul, desfășurat în perioada 15–16 octombrie, reunește aproximativ 100 de specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice, companiilor, universităților și partenerilor internaționali. Discuțiile vizează, între altele, folosirea inteligenței artificiale în serviciile publice, gestionarea datelor și riscurile asociate noilor tehnologii.