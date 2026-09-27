Vasile Tofan, întrevedere cu António Guterres: Mizăm pe cooperarea cu ONU pentru a avansa reformele și a consolida reziliența R. Moldova

Potrivit comunicatului oferit de Guvern, cei doi oficiali s-au întâlnit la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Astfel, premierul de la Chișinău a apreciat sprijinul constant oferit de ONU pentru modernizarea Republicii Moldova, inclusiv în: reforma justiției și administrației publice, dezvoltarea economică și socială, consolidarea rezilienței energetice și adaptarea la schimbările climatice.

„Republica Moldova construiește un stat european, modern și democratic, iar ONU este un partener important în acest proces. Mizăm în continuare pe această cooperare pentru a avansa reformele și a consolida reziliența țării”, a declarat Vasile Tofan.

În cadrul discuțiilor privind securitatea regională, șeful Executivului a reiterat angajamentul R. Moldova pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și menținerea stabilității în regiune. De asemenea, Vasile Tofan a reconfirmat solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și sprijinul pentru o pace justă și durabilă, în conformitate cu preverile Cartei ONU și dreptului internațional.

Au mai fost abordate și subiectele ce țin de prioritățile de viitor ale parteneriatului dintre R. Moldova și Organizația Națiunilor Unite. Guvernul va contribui la elaborarea noului Cadru de Cooperare pentru perioada 2028-2032, astfel încât sprijinul să fie corelat cu obiectivele de dezvoltare ale țării și cu agenda de integrare europeană.