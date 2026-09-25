Vasile Tofan, întrevederi cu șefii mai multor corporații din SUA: R. Moldova este deschisă pentru afaceri. Acum trebuie să transformăm interesul în investiții

„Moldova este deschisă pentru afaceri. Acum trebuie să transformăm interesul în investiții, companii care cresc și proiecte concrete”, se menționează într-un mesaj al lui Vasile Tofan publicat pe Facebook.

În cadrul vizitei, șeful Guvernului a avut o întrevedere cu Nick Tzitzon, vice președinte al companiei și liderul AI Institute, care oferă platforma ServiceNow. Oficialii au discutat despre utilizarea AI pentru servicii publice mai simple și procese decizionale mai rapide, mai transparente și mai ușor de verificat. I-am invitat în Moldova pentru a identifica 2-3 proiecte-pilot concrete.

Cu George Siguler, liderul firmei de investiții „Siguler Guff”, și cu echipa sa a fost discutat subiectul privind oportunitățile de investiții în Moldova. Firma administrează circa 19 miliarde de dolari și are peste trei decenii de experiență în private markets, inclusiv pe piețele emergente.

Cu reprezentanții Washington Energy Council s-a discutat despre cum transformăm proiectele energetice din Moldova în proiecte bancabile - tehnologie, furnizori, reglementare și finanțare.

„Atlantic Council. La masa de lucru au participat reprezentanți ai: Bank of America, CCN, DFC, Electrica, E-INFRA, GlobalVision, KVG, Marsh, S&P Global, Visa, Widelity și ai altor companii. Am prezentat oportunitățile de investiții din Moldova și proiectele unde vedem loc pentru capital și parteneriate noi. Mesajul meu a fost simplu: vrem investitori serioși, iar partea noastră este să oferim reguli clare, mai puțină birocrație, predictibilitate și un proces de investiții cât mai simplu”, se mai menționează în mesajul lui Vasile Tofan.

De asemenea, șeful Executivului de la Chișinău a avut o discuție cu John Jovanovic, președintele EXIM Bank. Discuțiile au vizat subiecte privind aducerea în Moldova a mai multor companii, echipamente și tehnologii americane, inclusiv în energie și infrastructură. S-a discutat și despre opțiuni de finanțare pentru contracte pe termen lung de gaze naturale lichefiate din SUA.