Vasile Tofan își propune ca băncile din R. Moldova să devină un punct de atracție pentru investiții și creștere economică

Declarații în acest sens au fost lansate în cadrul deschiderii Conferinței internaționale „Spațiul fiscal și ancorarea monetară în contextul integrării accelerate”. Prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit despre rolul unui sector bancar puternic și al încrederii în economie pentru accelerarea parcursului european al Republicii Moldova.

Demnitarul a subliniat că R. Moldova are un sistem bancar bine capitalizat și lichid, iar provocarea actuală este valorificarea acestei stabilități pentru dezvoltarea economiei reale.

„Întrebarea este tot mai puțin - dacă băncile noastre sunt sigure și dacă sistemul monetar este stabil - și tot mai mult: cum transformăm acest punct forte în investiții în economie? Anume aici trebuie să ne concentrăm politicile”, a subliniat Vasile Tofan.

De asemenea, el a remarcat că R. Moldova se bucură astăzi de mai multă încredere din partea investitorilor și a partenerilor externi, datorită parcursului european clar, reformelor și sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană și de alți parteneri.

„Nu putem crește mai repede decât dacă devenim mai productivi. Pentru mine, aceasta este esența convergenței economice cu Uniunea Europeană. Integrarea europeană nu poate însemna doar adoptarea legislației, standardelor și instituțiilor UE. În cele din urmă, ea trebuie să însemne o economie și o Republică Moldova mai productivă”, a spus Tofan.

Pentru a fi competitivi, susține oficialul, sunt necesare investiții într-o infrastructură mai bună, de o bună disciplină fiscală; e nevoie de exporturi mai mari și o piață de capital dezvoltată, astfel încât economia să poată genera și salarii mai mari.

„Vrem stabilitate, inflație mai scăzută, împreună cu o creștere economică mai mare, o economie bazată tot mai mult pe exporturi și investiții pe termen lung. Vrem ca veniturile oamenilor să se apropie de nivelul celor europene și, cel mai important, ca productivitatea Republicii Moldova să se apropie de nivelul european”, a conchis Vasile Tofan.

Menționăm că, Conferința internațională anuală BdF–BNM–BNR, cu genericul „Coordonarea politicilor pentru convergența cu UE: spațiul fiscal și ancorarea monetară în contextul integrării accelerate”, se desfășoară la Chișinău în perioada 1-2 octombrie. Evenimentul reunește reprezentanți ai băncilor centrale, instituțiilor europene, organizațiilor financiare internaționale și autorităților publice, precum și economiști și cercetători.