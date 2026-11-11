Vasile Tofan, la Conferința ONU privind schimbările climatice: R. Moldova vrea să reducă emisiile de gaze cu 75% și suntem hotărâți să o îndeplinim

În discursul său, șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 75% până în anul 2035 și a îndemnat ca toate statele să-și asume și să îndeplinească angajamentul de protecție a mediului, reducând sursele de poluare și ritmul de schimbări climatice.

„Investim propriile resurse, ne transformăm sectorul energetic, ne protejăm pădurile și ne adaptăm la schimbările climatice.

Dar și țările care dispun de cele mai mari resurse și care poartă cea mai mare responsabilitate istorică pentru emisii trebuie să își îndeplinească partea lor de responsabilitate. Finanțarea pentru climă trebuie să devină mai accesibilă, mai previzibilă și să ajungă la țările și comunitățile care au cea mai mare nevoie de ea.

Republica Moldova își îndeplinește partea sa de responsabilitate, în pofida provocărilor cu care ne confruntăm. Le cerem și celorlalți să dea dovadă de același angajament, pentru că nicio țară nu poate face față singură crizei climatice”, a menționat Vasile Tofan.

În acest sens, șeful Guvernului de la Chișinău a amintit că în cadrul Acordului de la Paris, Republica Moldova s-a angajat să reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu 75% până în anul 2035, comparativ cu nivelul din 1990.

„Tratăm acest angajament cu toată seriozitatea. Și suntem hotărâți să îl îndeplinim. Dar hotărârea la nivel național nu va fi suficientă.

Acum doi ani, la COP29, la Baku, Președinta Maia Sandu a reamintit lumii o nedreptate fundamentală: țări precum Republica Moldova contribuie foarte puțin la emisiile globale, dar fermierii, familiile și comunitățile noastre plătesc deja un preț ridicat pentru schimbările climatice”, a mai menționat Tofan.

În acest sens, premierul a adus exemplul secetei care ne-a afectat în această vară de 2026; atacul rusesc asupra unei centrale hidroelectrice din Ucraina, care a provocat scurgerea de produse petroliere în Nistru; precum și criza energetică.

„Cu doar șase ani în urmă, sursele regenerabile asigurau aproximativ 3% din energia electrică a Republicii Moldova. Astăzi, această pondere se apropie de 30%. Pentru o țară care s-a confruntat cu utilizarea energiei ca armă, fiecare kilowatt-oră pe care îl putem produce din propriile resurse solare și eoliene ne oferă puțin mai multă libertate”, a subliniat Tofan în fața celor adunați la Conferința ONU privind schimbările climatice.

În context, premierul a mulțumit partenerilor externi pentru suportul acordat Republicii Moldova, vecinilor și partenerilor europeni pentru consolidarea interconexiunilor cu R. Moldova. De asemenea, șeful Executivului a mulțumit Turciei, pentru implicare, îndeosebi pentru că o companie turcă s-a oferit să construiască o nouă linie electrică care va conecta Bălți cu Suceava, consolidând astfel accesul la piața europeană a energiei electrice.