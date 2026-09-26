Vasile Tofan la Fox News: Republica Moldova poate deveni un hub de export și comerț în regiune

Tofan a declarat că dimensiunea redusă a pieței interne obligă Republica Moldova să creeze un mediu cât mai atractiv pentru investiții și să valorifice poziția sa în regiune.

„Moldova are o piață internă mică, așa că șansa noastră este să fim o țară foarte prietenoasă cu afacerile, poziționată ca hub de export și comerț pentru întreaga regiune. De aceea primim cu brațele deschise investițiile”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, Republica Moldova ar putea servi și drept platformă pentru viitorul proces de reconstrucție a Ucrainei, precum și pentru accesul companiilor străine pe piața Uniunii Europene. Premierul a reiterat obiectivul autorităților ca statul să devină membru al UE până în 2030 și a spus că mandatul său este concentrat în primul rând pe economie, afaceri și investiții.

În timpul interviului, Tofan a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în domeniul securității energetice. El s-a referit la linia electrică de 400 kV care conectează Republica Moldova cu România și care, potrivit premierului, va permite atât importul, cât și exportul de energie, inclusiv spre Ucraina.

„Ambasadorul nostru în SUA a numit-o chiar «Trump Liberty Line»”, a declarat Tofan.

Discuția a vizat și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și atacurile hibride rusești asupra Republicii Moldova și altor state din Europa de Est. Premierul a reiterat că Republica Moldova își păstrează statutul de neutralitate și că aderarea la NATO nu se află pe agenda autorităților.