Vasile Tofan la New York, cu diaspora: Guvernul vrea să transforme experiența moldovenilor din SUA în proiecte pentru țară

Vasile Tofan a relatat că discuția cu membrii diasporei a vizat în special problemele cu care aceștia sunt preocupați în legătură cu situația din țară.

„Aseară, la New York, m-am întâlnit cu o parte din diaspora noastră din SUA. Oameni frumoși, curioși și foarte bine documentați despre ce se întâmplă acasă. Am plecat de acolo cu mai multă energie decât am venit”, a scris premierul.

Potrivit acestuia, unul dintre principalele subiecte abordate a fost securitatea energetică și impactul tarifelor asupra populației.

„Am vorbit despre ce îi preocupă cel mai mult: securitatea energetică a țării, posibilitatea de a reveni și oportunitățile pe care le oferă Moldova. Tarifele înalte la energie apasă pe fiecare familie, motiv pentru care Guvernul lucrează pentru a găsi gaz mai ieftin și pentru a reduce presiunea asupra oamenilor”, a menționat Vasile Tofan.

Securitatea energetică este unul dintre subiectele aflate pe agenda premierului în cadrul vizitei în SUA. În discuțiile purtate la New York cu oficiali și reprezentanți ai mediului de afaceri, Tofan a abordat și necesitatea consolidării rezilienței energetice a Republicii Moldova.

Un alt subiect discutat cu diaspora a fost economia și modul în care statul poate crea condiții mai bune pentru cetățeni și mediul de afaceri.

„Am discutat și despre economie. Despre sectoarele cu cel mai mare potențial, despre cum putem face statul mai prietenos cu cetățeanul, cu antreprenorul și cu investitorul care se uită spre Moldova”, a declarat premierul.

Vasile Tofan i-a îndemnat pe moldovenii stabiliți peste hotare să ia în considerare revenirea în țară și să contribuie la dezvoltarea economiei prin proiecte și investiții.

„La final, le-am spus conaționalilor noștri următoarele: veniți cu proiecte de investiții acasă, iar Guvernul vă va fi partener. Moldova are nevoie de voi, nu doar de banii trimiși familiilor, ci de experiența, de contactele și de ideile pe care le-ați adunat departe de casă”, a afirmat Vasile Tofan.

Atragerea investițiilor și implicarea diasporei în dezvoltarea economică a Republicii Moldova se află și pe agenda oficială a vizitei premierului la New York. Guvernul a anunțat că discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri din SUA vizează inclusiv promovarea oportunităților investiționale oferite de Republica Moldova.

Vasile Tofan se află la New York în perioada 23–26 septembrie, unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Pe 26 septembrie, premierul urmează să susțină un discurs în plenul Adunării Generale.