Vasile Tofan, la telefon cu omologul său austriac: R. Moldova este pregătită să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE

Premierul moldovean a apreciat sprijinul constant al Austriei pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul Guvernului de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în acest proces.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, oficialii au vorbit despre consolidarea relațiilor economice, atragerea investițiilor austriece și agenda europeană a Republicii Moldova.

Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece pentru cooperare economică și ale dialogului dintre companiile din cele două state, desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin noi proiecte de investiții.

În context, Vasile Tofan a apreciat contribuția Austriei la proiectele care aduc beneficii directe cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de apă și proiectele din domeniul educației. Oficialii au convenit ca această cooperare să continue, la fel ca și schimbul de expertiză pentru consolidarea capacității instituțiilor moldovenești în procesul de integrare europeană.