Vasile Tofan, la Ziua Națională a Vinului: Guvernul va sprijini deschiderea unor noi piețe pentru vinurile moldovenești

„Să respectăm munca vinificatorilor și să ne mândrim cu ea. Ei sunt ambasadorii noștri în lume și cartea noastră de vizită. Guvernul va continua să-i sprijine, să investească în dezvoltarea sectorului, să contribuie la deschiderea unor noi piețe și la eliminarea barierelor tarifare și netarifare”, a declarat Tofan.

Premierul a afirmat că vinul și vița-de-vie fac parte din identitatea Republicii Moldova, iar dezvoltarea industriei a transformat vinurile moldovenești într-un produs cunoscut peste hotare.

„Suntem mici ca dimensiune, dar avem o prezență importantă în lumea vinului, iar aceasta este o sursă de mândrie pentru noi”, a spus Vasile Tofan.

La ceremonia de deschidere a participat și comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis. Oficialul european a vorbit despre importanța economică a industriei vitivinicole și contribuția acesteia la apropierea Republicii Moldova de piețele externe.

„Vinul moldovenesc este, totodată, și o poveste a viitorului – creează locuri de muncă, susține comunitățile rurale, atrage turiști și aduce Moldova mai aproape de piețele europene și internaționale”, a declarat Dombrovskis.

În cadrul ediției aniversare a fost stabilit și un record Guinness World Records, prin formarea unei reprezentări umane a viței-de-vie.

Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului se desfășoară în perioada 3–4 octombrie și reunește 114 vinării, cel mai mare număr de producători prezenți până acum la eveniment. Programul include degustări, întâlniri cu vinificatorii, tururi ghidate de somelieri și activități dedicate culturii vinului.

Potrivit datelor prezentate de Guvern, în primele șapte luni ale anului 2026, exporturile de produse vitivinicole au depășit 116 milioane de dolari. Vinurile din Republica Moldova au ajuns pe 65 de piețe, iar Uniunea Europeană a reprezentat 61% din valoarea totală a exporturilor.