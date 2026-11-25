”Am un mesaj și pentru colegii din PAS, și pentru cei din opoziție. Vreau ca toată lumea să dea dovadă de responsabilitate, pentru că nu putem împărți bani în dreapta și în stânga. Dacă se propune un amendament, trebuie să se indice inclusiv sursa acestor bani, pentru că nu e o listă de dorințe, nu e o scrisoare pentru Moș Crăciun, în care putem crește gaura asta la nesfârșit”, a declarat Tofan.

Potrivit premierului, proiectul bugetului de stat pentru anul viitor este unul echilibrat, care urmărește să răspundă necesităților celor mai vulnerabile categorii ale populației, ținând cont, în același timp, de presiunile asupra finanțelor publice.

”E important că veniturile în acest buget cresc de două ori mai repede decât cheltuielile. Deci, ca pondere, scădem presiunea bugetară. Dar soluția este că doar accelerând economia putem genera venituri pentru a acoperi aceste găuri care s-au acumulat”, a precizat șeful Executivului.

În acest context, Vasile Tofan a invocat mai mulți indicatori economici pozitivi, printre care creșterea producției industriale cu 10%, a producției interne de energie cu 37% și a exporturilor cu 18%.

”Sunt luminițe care indică faptul că veniturile ar trebui să crească. De asta, mandatul de a crește economia este mandatul principal al acestui Guvern. Doar așa vom putea acoperi găurile existente”, a menționat premierul.

Șeful Executivului și-a încheiat mesajul cu un apel către toți parlamentarii de a avea o abordare responsabilă în procesul de aprobare a bugetului pentru anul viitor.

”Cum o să ne așternem, așa o să dormim”, a conchis Vasile Tofan.

Amintim că Guvernul a aprobat, pe 18 noiembrie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2027. Documentul prevede venituri de 92,3 miliarde de lei, în creștere cu 15% față de anul curent, și cheltuieli de 112,25 miliarde de lei, în creștere cu 8,6%.

Deficitul bugetar este estimat la 19,93 miliarde de lei, echivalentul a circa 4,7% din PIB, fiind cu aproximativ 3,1 miliarde de lei mai mic decât în 2026. Acesta urmează să fie acoperit preponderent din surse externe, inclusiv prin finanțarea acordată de Uniunea Europeană.

Proiectul prevede majorarea alocărilor pentru educație, sănătate și protecție socială, precum și continuarea investițiilor în infrastructură. Totodată, Guvernul propune reducerea cheltuielilor pentru mai multe ministere, agenții și alte instituții publice