Vasile Tofan: Pentru un stat mic precum Moldova, digitalizarea este o necesitate competitivă

”Pentru un stat mic precum Moldova, digitalizarea este o necesitate competitivă. Nu putem concura pe baza dimensiunii pieței noastre interne. Trebuie să concurăm pe viteză, simplitate și ușurința de a face afaceri”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a subliniat necesitatea accelerării digitalizării serviciilor publice și simplificării procedurilor pentru antreprenori, astfel încât Republica Moldova să devină o platformă regională pentru comerț, investiții și inovare, facilitând accesul companiilor la piața europeană.

Referindu-se la recentul atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, șeful Executivului a evidențiat necesitatea consolidării mecanismelor de protecție, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale și extinderea cooperării internaționale.

”Moldova este deschisă pentru afaceri și pregătită să testeze soluții digitale inovatoare, conform standardelor europene. Trebuie să protejăm ceea ce construim, dar nu trebuie să ne oprim din construit”, a adăugat premierul.

În cadrul reuniunii au fost semnate zece declarații de intenție cu state partenere, companii europene și instituții financiare internaționale. Documentele vizează dezvoltarea infrastructurii digitale, inclusiv a conectivității prin satelit, precum și consolidarea cercetării și inovării.

Prima reuniune a Platformei pentru Conectivitate Digitală se desfășoară în perioada 9–10 noiembrie, la Chișinău, fiind organizată de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană. Evenimentul reunește oficiali din Uniunea Europeană, regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud, Turcia și Asia Centrală, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor financiare internaționale. Discuțiile sunt axate pe securitatea cibernetică, inteligența artificială, infrastructura digitală și oportunitățile de investiții și cooperare regională.