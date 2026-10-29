Vasile Tofan, planuri mari pentru dezvoltarea R. Moldova: Vrem să comprimăm în câțiva ani proiecte care în alte țări poate au durat decenii

Șeful Executivului spune că își dorește să facă aceste lucruri contra cronometru și mai rapid decât au făcut-o alte state în drumul lor spre aderare.

„Vrem să comprimăm în doar câțiva ani proiecte, care în alte țări poate au durat decenii. Dar nu pornim de la zero. Sunt circa 425 de proiecte care deja au fost implementate sau sunt în derulare”, a afirmat Vasile Tofan în cadrul evenimentului de prezentare a proiectelor strategice de investiții „Construim Moldova” din cadrul Planului de Creștere.

Potrivit demnitarului, tot ce înseamnă un stat al Uniunii Europene are lucruri firești precum: drumuri bune, lumină, companii competitive.

„Sunt lucruri firești care au fost construite timp de decenii. Dar noi nu avem decenii la dispoziție, vrem să închidem acest gap (tradus – decalaj) în câțiva ani și de asta avem această oportunitate istorică, care se numeste Planul de Creștere, pe care vrem să-l investim și să facem viața moldovenilor mai bună. Pentru că integrarea europeană nu înseamnă doar legi, nu înseamnă doar negocieri, înseamnă și investiții concrete, proiecte concrete care fac viața noastră mai bună”, a mai spus Vasile Tofan.

Premierul a vorbit și despre cele mai importante pe care vrea să le facă Guvernul datorită finanțărilor obținute de la UE.

„O țară europeană nu se declară, o țară europeană se construiește. Și asta vrem să facem. Sunt 19 proiecte majore pe care le-am prioritizat ca și Guvern în: energie, drumuri, educatie, irigații, sănătate, ecnomie digitală. Nu sunt doar investitii în infrastructură, sunt investiții concrete pentru îmbunătățirea vieții oamenilor. Planul de Creștere este sursa principală de finanțare pentru aceste proiecte. Livrăm reforme și ca rezultat primim bani pentru aceste finanțări. Poiectele sunt în stadii diferite: unele sunt în stadii avansate, alte sunt abia la început”, a mai spus demnitarul.

În acest sens, Guvernul a creat entitatea „Moldova Proiect”, care reunește ingineri, manageri de proiecte, specialiști pe achiziții publice, juriști, specialiști în domeniul Finanțelor. Astfel, spune Vasile Tofan, au fost concentrate mai multe domenii pentru ca procedurile din proiectele europene să fie administrate mai repede și să fie finalizate în timp util.

Menționăm că, Planul de creștere pentru Republica Moldova este cel mai mare pachet de sprijin financiar din istoria statului nostru, în valoare de 1,9 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, și este implementat în perioada 2025–2027. Banii sunt virați în tranșe, în baza performanțelor obținute, doar după implementarea efectivă a reformelor.