Vasile Tofan pleacă în SUA. Premierul va ține un discurs în plenul Adunării Generale a ONU

Potrivit unui comunicat al Executivului, agenda vizitei include întrevederi bilaterale cu șefi de guvern, discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii, precum și o întâlnire cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în SUA.

În cadrul discuțiilor, premierul va pune accent pe consolidarea relațiilor economice și investiționale, atragerea investițiilor americane și promovarea oportunităților oferite de Republica Moldova. Discuțiile vor viza, de asemenea, parcursul european al republicii și evoluțiile de securitate din regiune.

De asemenea, pe 26 septembrie, șeful Guvernului de la Chișinău va susține un discurs în plenul Adunării Generale a ONU.

De menționat că Adunarea Generală a ONU reprezintă cel mai important for internațional, având ca temă principală „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”.