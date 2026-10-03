Vasile Tofan pleacă la Bruxelles. Va participa la reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova – UE

În cadrul reuniunii vor fi discutate evoluțiile în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, progresele în implementare a reformelor, precum și cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate. Pe agendă se află, de asemenea, cooperarea economică și sectorială dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Reuniunea Consiliului de Asociere va fi urmată de o conferință de presă.

Agenda Premierului include și întrevederi cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaja Kallas, Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, Comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner și Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque.

Premierul Vasile Tofan se va întâlni, de asemenea, cu Directorul general al DG ENEST, Gert Jan Koopman, și cu Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever. Totodată, Șeful Executivului va participa la un eveniment public, dedicat Parcursului european al Republicii Moldova și va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri belgian despre oportunitățile de cooperare economică și investiții.