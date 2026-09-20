Vasile Tofan: Produsele fabricate în R. Moldova sunt competitive, iar statul trebuie să sprijine companiile

În discuțiile cu antreprenorii din UTA Găgăuzia au fost abordate condițiile necesare pentru dezvoltarea întreprinderilor și creșterea competitivității acestora. Oamenii de afaceri au vorbit despre politica fiscală, impozite, facilitarea exporturilor și reducerea barierelor birocratice.

La Taraclia, premierul a vizitat compania „Milina”, specializată în producerea pâinii și a produselor de panificație. Reprezentanții companiei au semnalat probleme legate de procedurile de export. Potrivit acestora, certificarea repetată a aceluiași lot de marfă poate întârzia exportul produselor cu 5 până la 14 zile.

Premierul a vizitat și fabrica „Bas Steel Profile” din Taraclia, unde circa 60% din producție este exportată. În acest context, a fost menționată necesitatea extinderii cotelor care ar permite companiilor să exporte mai mult pe piața Uniunii Europene.

La Ceadâr-Lunga, Vasile Tofan a vizitat întreprinderea „Banzai”, care produce și ambalează gustări vânzute pe piața internă și peste hotare. Exporturile companiei în Uniunea Europeană sunt în creștere, principala piață externă fiind România.

În context, premierul a reiterat că atunci când companiile moldovenești câștigă piețe noi și își cresc exporturile, are de beneficiat întreaga republică.