Vasile Tofan: „Punerea în funcțiune a stației electrice de la Chișinău va reduce riscul unui blackout”

„Important să dăm la timp în exploatare stația de la Chișinău, ceea ce ne va permite să energizăm linia Vulcănești-Chișinău și să fim dependenți de acest traseu care trece prin Ucraina și în regiunea transnistreană. Și asta cred că e un pas important în independența noastră energetică" a menționat Vasile Tofan.

Prim-ministrul a precizat că darea în exploatare a stației până la 31 decembrie este una dintre măsurile incluse în agenda de reforme.

„Într-adevăr este una din masurile din agenda de reforme. Avem timp până pe 31 decembrie ca să o îndeplinim. Dacă nu o îndeplinim, într-adevăr pierdem 15 milioane de euro, dar am toată încrederea că o vom îndeplini", a declarat oficialul.

Linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și conectează stația electrică de 400 kV de la Vulcănești cu stația de 330 kV din Chișinău. Proiectul va permite transportarea energiei electrice din România și de pe piața europeană spre centrul țării, fără tranzitarea nodului energetic de la Centrala de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană. Potrivit Ministerului Energiei, linia va putea transporta peste 50% din consumul de energie electrică al Republicii Moldova. Proiectul, în valoare de aproximativ 61 de milioane de euro, este finanțat de Grupul Băncii Mondiale.