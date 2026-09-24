Vasile Tofan: R. Moldova nu intenționează să adere la NATO și își păstrează neutralitatea

Potrivit premierului, Moscova promovează ideea că R. Moldova ar urma să adere la Alianța Nord-Atlantică pentru a induce teamă în societate și a submina parcursul european al țării. Oficialul a subliniat că în același timp, pentru Moldova este important să aibă relații bune cu NATO, inclusiv cu România, care este stat membru al Alianței.

În contextul în care oficialii ruși au sugerat anterior că un eventual demers de aderare la NATO ar putea atrage Moldova în războiul din Ucraina, Vasile Tofan a menționat că Rusia poartă un război hibrid împotriva Moldovei, în special prin imixtiune în procesele electorale.