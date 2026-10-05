Vasile Tofan: R. Moldova trebuie să-și sporească capacitatea antiaeriană în contextul incidentelor cu drone

„Da, într-adevăr, crește numărul dronelor care survolează și intră în teritoriul nostru suveran”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a menționat că Republica Moldova are, din 2021, o cooperare cu Uniunea Europeană în domeniul politicii externe și de securitate, iar sprijinul european contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale țării, mai scrie Moldpres.

Potrivit lui Vasile Tofan, consolidarea capacității aeriene trebuie urmată de sporirea capacității antiaeriene a Republicii Moldova.

„Suntem o țară neutră și ne-am luat angajamentul de a rămâne o țară neutră, dar acest lucru nu înseamnă că suntem o țară slabă, care nu investește suficient în propria apărare”, a afirmat premierul.

Premierul a reiterat că Moldova este un vecin și prieten devotat al Ucrainei, cu care împărtășește o frontieră de 1.222 de kilometri.

„Acest angajament înseamnă și luarea unor decizii care nu sunt întotdeauna ușoare pe plan intern, inclusiv facilitarea tranzitului de cereale ucrainene prin Moldova. Facem acest lucru pentru că menținerea accesului Ucrainei la rutele de export contează pentru stabilitatea regională și pentru securitatea alimentară globală”, a menționat Vasile Tofan.

Declarațiile premierului vin după ce astăzi dimineață un proiectil a căzut în zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe. Obiectul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobus de rută care staționa în preajma barierei. În urma incidentului, un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit ușor.