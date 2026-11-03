Vasile Tofan: Rusia a cheltuit echivalentul a 2% din PIB-ul R. Moldova pentru imixtiune în alegerile parlamentare

După ce șeful diplomației europene, Kaja Kallas, a menționat că statele candidate la aderare devin mai vulnerabile la riscurile de securitate pe măsură ce avansează în procesul de integrare, Vasile Tofan a afirmat că R. Moldova s-a numărat printre primele țări vizate de actualul război hibrid. Premierul a vorbit despre atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și despre propagandă și a adăugat că, din multe puncte de vedere, R. Moldova s-a aflat în prima linie a luptei împotriva acestor amenințări și a rezistenței în fața lor.

În ceea ce privește parcursul european, prim-ministrul a subliniat că avansarea negocierilor trebuie să se bazeze pe meritele și progresele fiecărui stat candidat. „Nu cred că este util să punem Ucraina și R. Moldova într-o competiție sau cursă. Cred ferm că avansarea Ucrainei pe calea integrării europene face R. Moldova mai puternică, și viceversa”, a afirmat Vasile Tofan.

La rândul său, premierul Ucrainei, Serghei Korețki, a declarat că Kievul își propune să deschidă toate clusterele de negociere până la sfârșitul anului, iar în timpul președinției lituaniene a Consiliului UE, în prima jumătate a anului 2027, să închidă provizoriu primele șapte capitole de negociere. Korețki a recunoscut că aceste obiective sunt ambițioase, dar a subliniat că Ucraina nu solicită reducerea cerințelor de aderare, ci dorește un calendar clar, criterii bine definite și decizii prompte din partea UE, după îndeplinirea acestora.

Totodată, în marja summitului desfășurat la Bruxelles, prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, a oferit un interviu pentru Euronews, în care a declarat că Erevanul ar putea depune cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană anul viitor sau în 2028. De asemenea, premierul a subliniat că, pentru poporul armean, democrația nu este dictată de circumstanțe, ci reprezintă o alegere strategică, menționând că UE a fost unul dintre principalii parteneri ai Armeniei în implementarea agendei de reforme democratice.