Vasile Tofan și echipa FMI au discutat despre perspectivele economice ale R. Moldova și politica bugetar-fiscală

În cadrul întrevederii, reprezentanții FMI au prezentat prognozele economice, care indică perspective de creștere pentru anul curent. Astfel, estimarea privind creșterea Produsului Intern Brut a fost revizuită de la 1,5% - la 1,7%, datorită rezultatelor mai bune decât cele anticipate în sectorul agricol. Pentru anul 2027, este prognozată o creștere economică de 2%.

Un alt subiect a vizat evoluția inflației, în contextul crizei energetică și a prețurilor ridicate la resursele energetice. Părțile au analizat prognozele inflaționiste și factorii care ar putea influența evoluțiile din perioada următoare.

Discuțiile au vizat și politica fiscal-bugetară, precum și reforma sistemului de salarizare în sectorul public. Prim-ministrul Vasile Tofan a reiterat angajamentul Guvernului de a promova politici economice responsabile, de a menține stabilitatea macroeconomică și de a continua reformele menite să susțină creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.

La finalul întrevederii, părțile au apreciat cooperarea constructivă și au convenit să continue dialogul și colaborarea. Totodată, părțile au convenit asupra organizării unei noi misiuni a Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, la începutul anului viitor.

Menționăm că, delegația FMI a fost condusă de Alina Iancu. Delegația se află la finalul misiunii de evaluare în Republica Moldova, desfășurată în perioada 21–28 octombrie.