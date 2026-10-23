Vasile Tofan și vicepreședintele BEI au discutat despre accelerarea proiectelor de dezvoltare și parcursul european al R. Moldova

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat progresul proiectelor susținute de BEI în: domeniul infrastructurii de transport, energiei, sănătății, educației, agriculturii, gestionării deșeurilor și dezvoltării pădurilor, inclusiv modernizarea drumurilor, dezvoltarea spitalelor regionale și extinderea programului „Livada Moldovei”.

„O prioritate comună este accelerarea implementării proiectelor și valorificarea mai eficientă a finanțărilor disponibile. În acest sens, părțile au convenit să consolideze coordonarea la nivel tehnic pentru identificarea și eliminarea blocajelor. Premierul a evidențiat rolul noii structuri „Moldova Proiect” în eficientizarea gestionării investițiilor publice”, se menționează în comunicat.

De asemenea, oficialii au vorbit despre dezvoltarea sistemelor moderne de irigații, adaptarea agriculturii la schimbările climatice și atragerea capitalului privat. Prim-ministrul a propus explorarea posibilității creării unui fond de investiții pentru susținerea proiectelor agricole și a dezvoltării economice.

Vasile Tofan a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de BEI Republicii Moldova, subliniind impactul parteneriatului pentru modernizarea țării. La rândul său, Karl Nehammer a evidențiat rolul important al Republicii Moldova în regiune și a reafirmat deschiderea instituției de a susține în continuare dezvoltarea țării și parcursul său european.

Menționăm că, Banca Europeană de Investiții (BEI) este unul dintre partenerii importanți de dezvoltare ai Republicii Moldova, cu finanțări cumulative de circa 1,9 miliarde de euro, destinate modernizării infrastructurii, creșterii competitivității economiei și îmbunătățirii calității vieții cetățenilor.