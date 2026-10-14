Vasile Tofan: Ucraina va majora cu 20% debitul de apă deversat în Nistru

Cei doi oficiali au abordat și cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice, în contextul provocărilor energetice și hidrologice cu care se confruntă cele două state.

Potrivit premierului, situația de pe cursul superior al Nistrului rămâne complicată, însă autoritățile de la Kiev au acceptat să crească volumul de apă evacuat de la complexul hidroenergetic ucrainean.

„Partea ucraineană a acceptat să majoreze cu circa 20% debitul de apă deversat de la Complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk, față de perioada precedentă. Pentru localitățile care depind de apa din Nistru – asta contează”, a declarat Vasile Tofan.

Discuția, la care a participat și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizat și cooperarea bilaterală în sectorul energetic, în special în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale și energie electrică.

Premierul a anunțat că aceste subiecte vor fi discutate în continuare la Kiev, unde urmează să efectueze o vizită spre sfârșitul lunii octombrie.

Totodată, Vasile Tofan și Denis Șmîhal au convenit să mențină un contact permanent și să coordoneze deciziile în cazul apariției unor noi provocări.

„Crizele energetice și hidrologice nu țin cont de granițe, iar soluțiile trebuie căutate împreună”, a subliniat premierul Republicii Moldova.