Venituri de peste 53 de milioane de lei pentru freelancerii din R. Moldova în luna septembrie

SFS menționează că pentru luna septembrie au fost emise 4 235 de avize de plată, comparativ cu 804 în februarie. În aceeași perioadă, suma impozitului unic calculat a crescut de la 288,5 mii de lei la aproape 8 milioane de lei. În același timp, peste 54% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Totodată, 130 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control, încasând în numerar aproape 1,5 milioane de lei.

Până în prezent, în evidența Serviciului Fiscal de Stat figurează 4 335 de antreprenori independenți.

SFS precizează că impozitul unic este de 15% pentru veniturile anuale de până la 1,2 milioane de lei și de 35% pentru partea care depășește acest plafon. Din sumele plătite, peste 53% merge către bugetul asigurărilor sociale și 15,4% către asigurarea medicală.

Termenul-limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii septembrie este 26 octombrie. Plata poate fi efectuată inclusiv prin serviciul guvernamental MPay.