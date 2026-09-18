Veronica Arpintin: Circa 95% din finanțarea afacerilor din R. Moldova provine din sectorul bancar

Veronica Arpintin a menționat într-un interviu pentru IPN că unele companii întâmpină dificultăți în accesarea creditelor din cauza garanțiilor insuficiente, a creditelor deja contractate sau a specificului modelului de afaceri. Pentru proiecte mai mari, acestea pot apela și la instrumentele pieței de capital. Printre posibilități se numără emiterea de obligațiuni sau atragerea unor noi parteneri prin transformarea companiei într-o societate pe acțiuni.

Directorul BIMx precizează însă că piața de capital nu urmărește să înlocuiască finanțarea bancară. „Aceste instrumente oferă o finanțare complementară, pentru că noi nu suntem în zona de competiție cu sectorul bancar”, a spus ea. Potrivit acesteia, instrumentele bursei pot răspunde unor necesități diferite ale companiilor, inclusiv atunci când acestea urmăresc să se extindă sau să se internaționalizeze.

Veronica Arpintin spune că accesarea instrumentelor pieței de capital oferă companiilor nu doar acces la finanțare, ci și alte avantaje, printre care transparența și reputația. Acestea pot fi importante atunci când companiile vor să colaboreze cu furnizori internaționali.

Necesitatea diversificării surselor de finanțare este legată, în opinia directoarei BIMx, și de apropierea Republicii Moldova de piața Uniunii Europene. Companiile care își planifică dezvoltarea pe termen mediu și lung vor trebui să ia în calcul și instrumentele pieței de capital atunci când își finanțează extinderea și modernizarea.

În același timp, Veronica Arpintin vorbește despre piața de capital și din perspectiva investitorilor. Ea spune că cetățenii au nevoie de mai multe instrumente pentru a-și păstra și crește economiile, pe lângă depozitele bancare și investițiile imobiliare. În viziunea sa, dezvoltarea acestei piețe ar putea contribui și la formarea unei culturi financiare mai solide în rândul populației.