Despre acest lucru scrie publicația The Kyiv Independent cu referire la unele surse diplomatice. Potrivit sursei, Ungaria și-a retras obiecția ca Ucraina și Moldova să deschidă ultimele două dintre cele șase liste de obiective pentru aderarea la UE.

Ungaria amâna aprobarea finală pentru deblocarea ultimelor două clustere de extindere, însă fără a invoca un motiv explicit.

„Multă vreme s-a considerat că motivul ține de politica internă a Ungariei, în contextul în care fostul guvern condus de Viktor Orban a promovat o narativă ferm anti-ucraineană. Noul guvern, sugerează diplomații UE, a dorit să evite impresia că ar fi prea indulgent față de Kiev”, menționează jurnaliștii de la Kiyv Independent.

Acum, Ungaria pare să fi agreat asupra deschiderii clusterelor ce țin de agricultură și agenda verde. În același timp, mai sunt și alți câțiva pași de procedură, care totuși trebuie îndepliniți până la deschiderea formală.

Ambasadorii celor 27 de țări membre ale UE, apoi miniștrii de Externe, trebuie să fie de acord asupra unei poziții comune în cadrul unei Conferințe interguvernamentale, în cadrul căreia clusterele pot fi deschise. Odată ce toate cele 6 clustere vor fi deschise, ceea ce se așteaptă în luna decembrie, lucrurile se vor concentra asupra statului de drept.

Atât Ucraina, cât și R. Moldova trebuie să semneze o serie de „repere intermediare” (interim benchmarks) care vizează statul de drept și domeniul anticorupție, înainte de a putea marca vreun punct ca fiind finalizat în mod formal.

În rapoartele anuale privind statele candidate la aderarea la UE, Comisia Europeană a menționat că R. Moldova a realizat deja acest lucru.

Diplomații europeni au confirmat pentru The Kyiv Independent că se așteaptă ca, în săptămâna din jurul zilei de 23 noiembrie, Comisia Europeană să transmită statelor membre ale UE, câte un raport care confirmă progresele Moldovei.

Ucraina mai are de lucru la capitolul reforma statului de drept, însă dispune acum de un grup de lucru comun UE–Ucraina, fapt care ar „tripla” ritmul de progres al Kievului.

Comisarul UE pentru Extindere, Marta Kos, și ministrul de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, au declarat că speră ca Ucraina să îndeplinească aceste reforme până la încheierea Președinției lituaniene a Consiliului UE, în iunie 2027.