Veteranii de război ucraineni ar putea beneficia de tratament și reabilitare fizică și psihologică în R. Moldova

Potrivit misiunii diplomatice ucrainene, un eventual proiect comun ar putea acoperi recuperarea postoperatorie, protezarea și ortezarea, precum și tratamentul rănilor provocate de explozii și al stărilor posttraumatice.

Printre alte subiecte abordate s-au numărat crearea unor huburi logistice pentru medicamente și dispozitive medicale, extinderea colaborării farmaceutice, precum și continuarea și extinderea programelor de recuperare și reabilitare psihologică pentru copiii din regiunile ucrainene aflate în apropierea frontului sau afectate de război. În acest context, ambasada Ucrainei a menționat experiența pozitivă a taberei „Speranța” din raionul Sângerei, unde și-au petrecut vacanța în luna august, peste 250 de copii din mai multe regiuni ucrainene, printre care Lugansk și Odesa.

Totodată, autoritățile de la Chișinău au salutat inițiativa unui program de instruire în cardiochirurgie, precum și organizarea de stagii pentru specialiștii moldoveni, cu implicarea unor experți ucraineni. Ambasadorul ucrainean a solicitat, la rândul său, sprijin pentru spitalele afectate de atacurile rusești, prin transfer de echipamente, medicamente și transport specializat.