Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea a început deja, prin lucrurile care apropie oamenii”

Potrivit oficialului, Republica Moldova nu trebuie să aștepte soluționarea politică finală a conflictului transnistrean pentru a răspunde problemelor concrete ale cetățenilor.

„Reintegrarea a început deja, treptat, prin lucrurile care apropie oamenii și le îmbunătățesc viața de zi cu zi”, a declarat Chiveri.

El a menționat că zeci de mii de cetățeni din stânga Nistrului lucrează, studiază, beneficiază de servicii sau își dezvoltă afacerile pe malul drept, iar aceste experiențe le arată beneficiile apropierii de Republica Moldova.

Vicepremierul a subliniat că obiectivul autorităților rămâne reintegrarea Republicii Moldova „în baza suveranității și integrității teritoriale, în limitele frontierelor recunoscute internațional”.

În viziunea oficialului, reintegrarea nu poate fi realizată printr-o singură decizie. Procesul presupune consolidarea instituțiilor, soluționarea problemelor de securitate, dar și apropierea treptată a regiunii de spațiul economic, educațional și juridic al țării.

Chiveri a declarat că succesul procesului trebuie măsurat prin beneficiile concrete resimțite de cetățeni, inclusiv prin acces mai bun la servicii, educație, piața muncii și oportunități economice.

„Dacă peste un timp vom putea spune că un cetățean de pe malul stâng are mai multe oportunități, un acces mai bun la servicii și mai multe drepturi decât are astăzi, atunci înseamnă că procesul de reintegrare a dat rezultate și că oamenii au avut de câștigat de pe urma lui”, a spus oficialul.

Potrivit Agenției Servicii Publice, la data de 30 iunie 2026, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 366 830 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre care 359 867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova.

Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, în primul semestru al anului 2026, 23 029 de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau luate în evidență în calitate de angajați oficiali, pe malul drept al Nistrului. Dintre acestea, 57,28% sunt bărbați (13 190 de persoane) și 42,72% femei (9 839 de persoane), ceea ce reprezintă o creștere de 66,8% față de anul precedent, când au fost înregistrate 13 810 persoane.

Principalele domenii de activitate care au atras lucrătorii din regiune sunt: comerț, producție și Industrie, construcții și transport, sectorul public și servicii.

În același timp, aproximativ 4.000 de copii și tineri din regiunea transnistreană și municipiul Bender sunt încadrați în sistemul educațional național, beneficiind de studii în instituții de învățământ general, profesional tehnic și superior.

În anul de studii 2025–2026, 971 de elevi cu domiciliul în regiunea transnistreană și municipiul Bender au studiat în instituții de învățământ general amplasate pe malul drept al Nistrului. Totodată, 346 de tineri cu domiciliul în regiunea transnistreană sunt înmatriculați la locuri finanțate din bugetul de stat în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Costul mediu anual pentru pregătirea unui elev constituie 26.000 de lei în școlile profesionale și 32.500 de lei în colegii și centrele de excelență.

Alți 674 de tineri din regiune își urmează studiile la locuri bugetare în instituțiile publice de învățământ superior, inclusiv în cadrul anului compensator. Pentru instruirea, acordarea burselor și cazarea acestora în cămine sunt estimate cheltuieli de peste 37,4 milioane de lei, măsurile respective contribuind la extinderea oportunităților educaționale și la integrarea tinerilor în spațiul educațional unic al Republicii Moldova.

De asemenea, potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală erau înregistrați 82 325 de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană. Totodată, 52 975 de cetățeni domiciliați în regiunea transnistreană sunt înscriși pe listele medicilor de familie din cadrul instituțiilor medico-sanitare care activează în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Numărul acestora a crescut cu 35% comparativ cu primul semestru al anului 2025, când erau înregistrate 39 238 de persoane. Numărul persoanelor asigurate înscrise la medicii de familie a crescut de la 20 171 la 31 890, cu peste 58%.