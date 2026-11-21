Într-o conferință de presă la Casa Albă, alături de Trump, Vance a declarat că decizia de a ataca Iranul în luna februarie i-a aparținut lui Trump, adăugând: „iar datoria mea este să-l susțin pe președintele Statelor Unite”.



Răspunsul a evidențiat echilibrul delicat pe care vicepreședintele și partidul său trebuie să-l mențină, în condițiile în care războiul cu Iranul generează provocări politice pe plan intern.



Într-o analiză tranșantă a rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului, calificată de Reuters drept „examen postmortem”, Vance a pus pierderile istorice ale republicanilor pe seama războiului și a pledat pentru ieșirea SUA din acest conflict. Mulți au interpretat declarația sa, publicată pe rețelele de socializare, drept o distanțare față de Trump, în contextul în care vicepreședintele ia în calcul o candidatură la Casa Albă pentru anul 2028, amintește agenția de presă britanică.



„Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a scris Vance imediat după alegeri. „Președintele însuși a spus asta aseară. Dacă vreți să susțineți că a meritat - că a meritat pierderea Senatului pentru următorii 6 ani - atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care a meritat plătit”, a continuat el.



Vineri, Trump a declarat în conferința de presă că nu este nemulțumit de concluzia lui Vance, dar a precizat că acesteia îi lipsește un element crucial: recunoașterea faptului că loviturile au fost necesare și că Vance ar fi luat aceeași decizie.



„Oamenii care lucrează pentru mine au dreptul la propria opinie”, a spus Trump. „Dar eu vă spun: îi cunosc pe iranieni și, sincer, sunt nebuni”, a adăugat președintele american



Întrebat ulterior, în cadrul conferinței de presă, dacă războiul a meritat pierderile grele suferite de republicani în Congres, Vance nu a susținut în mod explicit operațiunea.



„Ceea ce am spus este că obiectivul de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară este, cu siguranță, un demers necesar”, a afirmat Vance. „Este cel mai mare stat care sponsorizează terorismul. Dacă ar deține o armă nucleară, ar folosi-o ca mijloc de presiune sau, ferească Dumnezeu, ar ataca și ar ucide mii, sute de mii de oameni, în principiu oameni nevinovați. Și cred că președintele este cel care ia decizia, iar președintele a spus că ar face-o din nou. Iar, din punctul meu de vedere, scopul și datoria mea sunt să-l susțin pe președintele Statelor Unite”, a continuat el.



Vance s-a opus multă vreme războiului cu Iranul și a acționat ca principal emisar al Washingtonului pentru discuțiile de pace, mediind, în timpul verii, un armistițiu provizoriu de scurtă durată, care s-a năruit rapid.



În ultimele săptămâni, el le-a scris personal unor politicieni radicali de la Teheran să reia negocierile. Însă Trump a anulat aceste demersuri la scurt timp după ce Vance și-a publicat evaluarea de după campanie, cerându-i vicepreședintelui să se concentreze pe politica internă.



„Nu avem nevoie de un acord cu Iranul”, a scris Trump pe rețelele de socializare, transmițându-i astfel instrucțiunile sale lui Vance. „Acele vremuri au apus de mult”, a adăugat președintele american.



Trump a revenit joi seară dintr-o călătorie diplomatică de patru zile în Asia, care a culminat cu o întâlnire trilaterală fără precedent, la care au participat președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.



Trump a fost criticat pentru faptul că s-a întâlnit cu ambii lideri și s-a salutat cordial cu aceștia. El l-a îmbrățișat pe Xi la sosirea în China și l-a numit pe Putin „prietenul meu”.



Oficialii de la Casa Albă au prezentat întâlnirea drept o dovadă de maturitate în arta guvernării, susținând că relațiile lui Trump - chiar și cu adversarii Statelor Unite - au demonstrat forța Washingtonului la nivel global.



Vance, care a rămas la Washington, a fost cel mai entuziast susținător al acestei deplasări. În timpul conferinței de presă, el a glumit spunând că faptul de a rămâne în țară pe durata misiunii lui Trump a fost ca în comedia de familie din 1990, „Singur acasă”.



„Este uimitor ce se poate realiza atunci când oferi diplomației o șansă reală”, a scris Vance joi pe rețelele de socializare.