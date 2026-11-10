Vicepreședintele Parlamentului European: R. Moldova trebuie să beneficieze de fonduri europene dedicate extinderii UE

„În prezent, negociem viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Este o negociere care va influența inclusiv capacitatea Uniunii de a primi noi membri. Ca vicepreședinte al Parlamentului European și ca eurodeputat implicat direct în aceste negocieri, susțin un buget care să permită tocmai finanțarea extinderii, fără a slăbi politicile de coeziune, agricultura sau investițiile sociale atât de necesare în Europa”, a menționat Victor Negrescu, într-o intervenție video.

Europarlamentarul a declarat că autoritățile de la Chișinău au responsabilitatea de a gestiona corect asistența europeană, astfel încât fondurile să se materializeze în investiții și rezultate concrete. Totodată, potrivit lui, Parlamentul Republicii Moldova trebuie să urmărească modul în care sunt utilizați banii europeni, să solicite explicații instituțiilor responsabile și să asigure transparența procesului.

Victor Negrescu a evidențiat și contribuția României la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Interconectările energetice, infrastructura de transport, cooperarea universitară, proiectele economice și schimbul de experiență administrativă pot accelera integrarea europeană a țării înainte de aderarea propriu-zisă.

Totodată, oficialul a atras atenția că pregătirea pentru extindere nu este responsabilitatea exclusivă a statelor candidate. La rândul său, Uniunea Europeană trebuie să adapteze procedurile și mecanismele instituționale pentru a putea primi noi membri.