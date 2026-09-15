Vicepreședintele PCRM, Vladimir Telnov, în comă după gravul accident de la Corlăteni. Colegii săi fac apel la donatori de sânge

Conform datelor obținute, Vladimir Telnov, în vârstă de 50 de ani, ar fi fost implicat în accidentul produs acum trei zile la Corlăteni, raionul Rîșcani, în apropiere de municipiul Bălți, unde au avut de suferit trei persoane. Pentru a proteja creierul în urma traumatismelor suferite, medicii au decis reducerea presiunii intracraniene și inducerea comei. La moment, Telnov se află în secția de reanimare, în stare gravă, dar stabilă.

Mai mulți colegi de partid ai lui Telnov au publicat pe rețelele sociale mesaje prin care solicită ajutor pentru donarea de sânge în cazul fostului parlamentar.

„Dragi prieteni! Îi rugăm pe cei care pot să doneze sânge pentru colegul nostru, Vladimir Telnov, născut în 1976, internat la Spitalul Clinic de Urgență”, a scris ex-deputatul Nicolai Rusol.

Potrivit purtătorului de cuvânt a IP Rîșcani, Lilia Harea, un tânăr de 27 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen T4, ar fi efectuat o manevră de depășire și ar fi lovit un Toyota Prius. În urma impactului, Toyota a fost proiectată într-un Nissan Qashqai.

Accidentul s-a soldat cu traumatizarea a trei persoane. Este vorba despre Vladimir Telnov, un pensionar de 78 de ani și o tânără de 30 de ani.

Precizăm că Vladimir Telnov a deținut funcția de deputat în 2014, după ce fostul său coleg, Mark Tkaciuk, și-a depus mandatul în urma unor neînțelegeri cu conducerea PCRM de la acea vreme.

Acum trei luni, în cadrul celui de-al XI-lea Congres al PCRM, Vladimir Telnov a fost ales vicepreședinte al formațiunii, alături de parlamentarul Constantin Starîș.

De menționat că Telnov activează în cadrul Secretariatului Parlamentului, fiind șeful de cabinet al președintelui fracțiunii PCRM.